Chiesa, la Fiorentina lavora al rinnovo

TORINO- La sfida di domani tra Juventus e Fiorentina sarà il giusto scenario per i due club per parlare dei possibili affari di mercato. Ai bianconeri, da ormai diverso tempo, piace Federico Chiesa, punto di forza dell’attacco del club viola, restio a privarsene. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per allontanare le avancese della Vecchia Signora, Rocco Commisso starebbe lavorando ad una proposta di rinnovo per il numero 25, che potrebbe arrivare a percepire un ingaggio da 4 milioni a stagione.