Chiesa, Commisso spinge per il rinnovo

TORINO- Continua lo scontro sul mercato tra Juventus e Inter, che stanno lavorando per strappare Federico Chiesa alla Fiorentina. Il talento viola è uno dei nomi in cima alla lista della spesa dei due club, che dovranno però fare i conti ancora una volta con la volontà di Rocco Commisso. Come riportato da Tuttosport, infatti, il presidente gigliato avrebbe intenzione di far firmare il rinnovo al proprio talento, prima di rivenderlo ad una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro.

