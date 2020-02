Chiesa, Commisso pronto a rifiutare nuovamente le offerte

TORINO- Rapporti difficili sul mercato tra Juventus e Fiorentina dopo le polemiche di questi giorni. Il club bianconero, che continua a seguire la situazione sul futuro di Federico Chiesa, rischia di veder fallire nuovamente gli eventuali assalti al ragazzo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il presidente viola Rocco Commisso non sarebbe intenzionato a privarsi del suo numero 25, per il quale sarebbe pronta una proposta di rinnovo con un ricco aumento di ingaggio.