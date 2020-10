Chiesa, che gaffe: il suo profilo social è ancora a tinte Viola

TORINO – Tra i nuovi arrivati in casa Juve, quello che fino ad ora ha lasciato maggiormente il segno, è stato senza dubbio Alvaro Morata, autore di 3 gol in appena 2 partite disputate in questa nuova era bianconera. Un altro grande atteso è sicuramente Federico Chiesa che, eccezion fatta per il rosso rimediato a Crotone, ha collezionato due prestazioni positive. Lo stesso Chiesa però, si è reso indirettamente protagonista sui social, seppur senza postare o commentare alcun tipo di contenuto, ma appare evidente una gaffe sul suo profilo Facebook. Si possono notare infatti, sull’account ufficiale del calciatore, le due foto profilo, ancora con indosso la maglia della Fiorentina, ormai sua ex squadra. Ovviamente, pensiamo si tratti solo di una mancanza di aggiornamento del profilo, ma tra i suoi nuovi tifosi, c’è chi potrebbe storcere il naso.