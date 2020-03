Chiesa, c’è anche il Manchester United

TORINO- La Juventus segue sempre da vicino gli eventuali sviluppi sul futuro di Federico Chiesa, pronto a lasciare la Fiorentina per il grande salto in un top club. Sul ragazzo, però, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche il Manchester United come riportato dal quotidiano britannico Daily Express. Tutto, però, dipenderà dalla volontà della Fiorentina stessa, al momento ferma sulla richiesta di 70 milioni di euro e la volontà di blindare il numero 25 con il rinnovo.

