Chiellini verso il rinnovo

TORINO – Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini sarebbe vicino a rinnovare il contratto con la squadra bianconera.

Il difensore, rientrato da poco dopo l’infortunio di inizio stagione, sta cercando di ritrovare la condizione migliore per essere a disposizione per la Champions League, e intanto la Juventus starebbe lavorando per prolungargli il contratto, che sembra comunque essere solo una formalità visto il rapporto che intercorre tra il centrale e i bianconeri, che non vedono l’ora di riabbracciare il loro capitano in campo dal primo minuto.

