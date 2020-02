Chiellini verso il rientro: nel mirino c’è il Lione

TORINO- C’è un uomo in più che si è aggiunto al gruppo bianconero al lavoro durante la settimana. Si tratta di capitan Giorgio Chiellini, fermo ai box per la rottura del crociato dallo scorso 31 agosto, ma ormai pronto a tornare a dare una mano ai suoi compagni anche sul terreno di gioco. Come riportato dal Corriere di Torino, il recupero del numero 3 procede secondo i piani e già verso fine mese dovremmo rivederlo con la maglia della Juventus in campo. L’obiettivo, come noto, è quello di essere presente per l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lione del 26 febbraio.