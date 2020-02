Chiellini torna in gruppo: “Sensazione bellissima!”

TORINO- La Juventus è tornata ad allenarsi quest’oggi alla Continassa per preparare la sfida contro il Verona di sabato sera, dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Sarri. Buone notizie dall’infermeria, visto che capitan Giorgio Chiellini, ai box per la rottura del crociato da ormai sei mesi, è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo. Una grande emozione per il numero 3 che, nel suo ultimo post su Instagram, ha espresso tutta la propria contentezza: “In campo con i miei compagni, sensazione bellissima!”: