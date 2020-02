Chiellini torna in campo domenica, insieme alla Juve?

TORINO – Dopo la sconfitta di Lione, la Juventus deve provare a rialzarsi subito e preparare al meglio il prossimo incontro, decisivo in chiave Scudetto, con i nerazzurri. Il derby d’Italia si avvicina e la Juventus non può sbagliare. Tra le poche buone notizie c’è però il rientro di Giorgio Chiellini, che domenica contro l’Inter potrebbe scendere in campo dal 1′. L’auspicio però è che il capitano bianconero non sia solo a trascinare la squadra, che ieri sera ha lasciato un buon 70% della partita agli avversari.

