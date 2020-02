Chiellini, si va verso il rinnovo

TORINO- Periodo di rinnovi in casa Juventus. Dopo l’ufficialità del prolungamento di Szczesny, il club bianconero sta lavorando per i contratti di Dybala e, soprattutto, Giorgio Chiellini. Come riportato da Sportmediaset, problemi per l’accordo con il capitano non ce ne sono e, a breve, dovrebbe essere ufficializzato il suo rinnovo fino a giugno del 2021 quando, presumibilmente, il giocatore potrebbe appendere gli scarpini al chiodo.

