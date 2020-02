Chiellini, si alzano le percentuali di un posto da titolare con la Spal

TORINO- Vigilia della gara con la Spal, in cui Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione su cui fare luce. Se fino a poche ore fa, infatti, sembrava certa la presenza di Daniele Rugani al fianco di Matthjs De Ligt al centro della difesa, stanno risalendo le percentuali che vogliono in campo dal primo minuto capitan Chiellini. Il numero 3, rientrato in campo contro il Brescia, scalpita per un’occasione dal primo minuto, ma non si vuole incappare in possibili ricadute.

