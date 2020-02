Chiellini, rinnovo con Furino e Scirea nel mirino

TORINO – In queste settimane terrà banco la questione legata al rinnovo contrattuale di Giorgio Chiellini. L’accordo, definito come una formalità dallo stesso capitano bianconero, dovrebbe arrivare a breve. La sensazione è che Chiellini possa rinnovare per almeno un’altra stagione, che potrebbe consentirgli di raggiungere due leggende bianconere come Furino e Scirea. Chiellini attualmente ha raggiunto quota 508 presenze con la maglia della Juventus, risultato che lo mette al quinto posto della classifica totale. Per raggiungere Furino, Chiellini avrà bisogno di altre 20 apparizioni, mentre glie ne mancano 44 per agguantare il podio di Gaetano Scirea.

