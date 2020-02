TORINO- Ottime notizie sul fronte Chiellini, che in questi giorni è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo dopo il riabilitamento in seguito alla rottura del crociato dello scorso 31 agosto. Il capitano juventino procede bene sulla via del ritorno in campo, puntando ad essere a disposizione per la fine di questo mese. Il vero e proprio obiettivo è quello di essere almeno in panchina in occasione del big match con l’Inter, previsto per il primo marzo allo Stadium.