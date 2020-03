TORINO – Giorgio Chiellini non ha preso parte alla vittoria di ieri sera. Il capitano bianconero non è ancora al 100%, e la coppia de Ligt-Bonucci non lo ha fatto rimpiangere nel derby d’Italia. Nonostante questo un capitano resta tale, e su Instagram ‘Chiello’ ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra per la grande vittoria contro l’Inter. “Orgoglioso di questo gruppo” – ha scritto Chiellini sotto una foto dello spogliatoio in festa.