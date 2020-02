Chiellini, il rientro è sempre più vicino

TORINO- Ottime notizie dall’infermeria per la Juventus. Dopo il rientro in gruppo di Danilo, che domani potrebbe partire dalla panchina, anche Giorgio Chiellini si è rivisto parzialmente in gruppo quest’oggi. Il capitano, ai box dallo scorso 31 agosto per l’infortunio al crociato, è sceso in campo per 20 minuti in una sgambata amichevole tra i dilettanti del Chisola e una formazione mista delle giovanili juventine. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione per il match del primo marzo con l’Inter.

