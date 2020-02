Chiellini, il retroscena nel riscaldamento: pallonata a Ronaldo e sorrisi

TORINO- Spal e Juventus sono in campo per disputare il secondo anticipo di questa sesta giornata di ritorno. Bianconeri che, per la prima volta dal 24 agosto, ritrovano Chiellini dal primo minuto, dopo il rientro in campo della scorsa settimana. Il numero 3, anche nel riscaldamento, ha messo in mostra una gran voglia di tornare in campo e anche Ronaldo se ne è accorto. Come riportato da Sky, infatti, il capitano ha messo ko per qualche minuti il fenomeno portoghese, stordito da una pallonata in pieno volto durante il classico torello. Qualche secondo di stordimento, poi i due si sono abbracciati facendosi una grande risata.

