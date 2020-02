Chiellini guida l’allenamento: “Carichi verso la Spal”

TORINO- La vittoria con il Brescia, oltre ai tre punti, ha riconsegnato alla Juventus capitan Giorgio Chiellini, al rientro in campo dopo il ko al crociato dello scorso 31 agosto. Il numero 3, tornato ad allenarsi con il gruppo da ormai diverse settimane, è pronto a riprendersi la maglia da titolare già nella partita contro la Spal, in cui per squalifica mancherà Leonardo Bonucci. Intanto, sui social, il difensore ha suonato la carica verso la prossima partita: “Carichi verso Spal-Juve”: