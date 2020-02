Chiellini festeggia il rientro: “Ora la parte più bella e spero di contraccambiare quanto ho ricevuto”

TORINO- In occasione del successo contro il Brescia, dopo poco meno di sei mesi dall’infortunio al crociato, Giorgio Chiellini è tornato a calare il terreno dello Stadium. Un recupero importante quello del capitano, che nel suo ultimo post sui social ha ringraziato chi gli è stato vicino in questi difficili tempi di recupero: “GRAZIE – a Carolina, Nina, Olivia ed a tutti i miei cari per essere stati al mio fianco sempre, siete la mia gioia

– a dottori e fisioterapisti per avermi coccolato e sopportato tutte le mattine di questi mesi, anche quando avreste potuto riposare

– ai miei compagni per l’energia e la forza che mi avete dato, sono in debito con voi!

– a tutta la Juventus, non mi avete fatto mancare niente come solo in famiglia si fa

– a voi tifosi, oggi ho avuto i brividi nel sentire il vostro boato.

Adesso arriva la parte più bella e più difficile e spero di contraccambiare tutto quello che ho ricevuto!!!”: