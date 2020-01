Chiellini corre verso il rientro: il capitano vuole tornare ai primi di marzo

TORINO- Con l’infortunio di Merih Demiral, costretto ai box fino al termine della stagione, Maurizio Sarri può contare al momento solo sull’apporto di tre difensori centrali: De Ligt, Bonucci e Rugani. Il tecnico toscano, che intanto dovrà trovare il modo per sopperire all’assenza del turco, potrà però presto contare sul rientro in campo di Giorgio Chiellini, fuori dallo scorso settembre. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il recupero del capitano sta procedendo per il verso giusto e, verso i primi giorni di marzo, dovrebbe finalmente tornare tra i disponibili.