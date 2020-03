Chiellini celebra i medici che combattono contro il Coronavirus “Grazie a tutti”

TORINO- Giorgio Chiellini, tramite il suo profilo Twitter, ha voluto ringraziare chi, in questo difficile momento, sta lavorando per assistere al meglio la popolazione italiana nella battaglia contro il Coronavirus: “Loro sono alcuni dei tanti medici che lavorano nei reparti di terapia intensiva. Medici che vivono in ospedale. Che non tornano dalle proprie famiglie da settimane. Che sono impegnati a salvarci la vita. Sono migliaia in Italia: medici, professori, paramedici, personale sanitario… Tutti impegnati nella battaglia più importante: la nostra salute. Grazie a tutti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<