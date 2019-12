Chiellini brucia le tappe: rientro a fine febbraio

TORINO- Non c’è riposo per Giorgio Chiellini, che anche in questi giorni di pausa si sta allenando in solitaria per recuperare la forma migliore. Il numero 3 bianconero, ai box dopo la rottura del crociato di fine agosto, ha già ricominciato a correre, dando buoni segnali riguardo i tempi del suo recupero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il capitano sta cercando di bruciare le tappe, puntando a tornare in campo alla fine di febbraio. Maurizio Sarri e tutto l’ambiente juventino sperano.