Chiellini: “Bravo e fortunato a stare ancora alla Juve, ho un altro paio di anni di calcio giocato. Champions? L’importante è dare sempre il massimo…”

TORINO- Giorgio Chiellini, ai microfoni di JTV, ha rilasciato un’intervista parlando di calcio e non: “Da quando ho tolto le stampelle sono tornato alla mia vita normale. Quando mi sono fatto male ho detto a mia figlia che avrei passato più tempo insieme a lei. Ho cercato di godermi le mie donne il più possibile. In famiglia, solitamente, entro solo nelle macro-decisioni. Provo ad essere il più presente possibile per Nina (4 anni) e Olivia (4 mesi). Infanzia? Ero un bimbo vivace. Io e mio fratello siamo stati sempre diversi. Io ero più calmo, lui era più irascibile. Ricordo i pomeriggi passati a giocare a calcio con lui e con i bambini più grandi. Basket? Da adolescente alle 6 ero sempre al palazzetto. Torino? Città a misura d’uomo, c’è tutto ma è contenuta. Puoi vivere tranquillamente in centro e passeggiare senza problemi, chiaramente il sabato e la domenica con un po’ più di limitazioni perché c’è più gente in giro. Juve? Sono stato bravo e fortunato per essere qui da 15 anni. Se sei al meglio non cerchi altro. Alle vittorie non ci si abitua mai. Per chi, come me è qui da tanto, è un piacere vedere questo club crescere. Basta pensare a quanto lavoro. Durante l’allenamento se devi fare 20 passaggi cerchi di farli bene. Turbante? A volte metto la testa anche dove non dovrei. Esultanza? Ne avevo parlato con i miei amici di Livorno, volevo qualcosa che mi distinguesse dagli altri. Obiettivi? Vorrei la Champions e l’Europeo. L’importante è dare il massimo per non avere rimpianti. Poi potessi rigiocherei tante partite, perché magari ho fatto degli errori. Futuro? Ho ancora un paio di anni di calcio giocato. Ho raggiunto le 500 presenze con la Juve, ne sono diventato capitano, ho raggiunto le 100 presenze in Nazionale…”.

