Chiellini, affaticamento muscolare: Inter in dubbio

TORINO- Come dichiarato anche da Sarri in conferenza stampa, Giorgio Chiellini è stato vittima di un affaticamento muscolare negli scorsi giorni, che non gli ha consentito di allenarsi al massimo della condizione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del capitano bianconero, appena tornato dopo la rottura del crociato, vengono monitorate costantemente, ma la sua presenza per l’eventuale recupero contro l’Inter è in dubbio. In caso di forfait pronta la coppia Bonucci-De Ligt.

