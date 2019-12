Champions League, la classifica delle migliori squadre di sempre: comanda il Real, Juve quinta

TORINO- Attraverso un’ipotetica classifica, l’UEFA ha stilato la lista delle migliori 30 squadre di sempre in Champions League. Prendendo come riferimento i 2 punti per la vittoria e 1 punto per il pareggio, ne viene fuori che il Real, detentore del record di trofei vinti nella competizione, comanda con ben 600 punti (262 vittorie, 76 pareggi e 99 ko). A chiudere il podio ci son oaltre due storiche squadre come il Bayern Monaco e il Barcellona, rispettivamente a 474 (201 vittorie, 72 pareggi e 74 sconfitte) e 446 punti (187 vittorie, 72 pareggi, 57 ko). Juve che si posiziona al quinto posto, con 349 punti (149 successi, 69 pareggi e 68 sconfitte), prima italiana davanti al Milan (125 vittorie, 64 pareggi e 60 ko), ma dietro al Manchester United quarto (154 successi, 66 pareggi e 59 sconfitte). Presenti anche l’Inter al quattordicesimo posto.