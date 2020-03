Champions League femminile, la finale 2022 all’Allianz Stadium

TORINO – Il sogno della Juventus di giocare una finale tra le mura di casa si spense alle semifinali di Europa League contro il Benfica. Ora anche la Juventus Women avrà la sua chance. La finale di Champions League del 2022 è stata infatti assegnata all’Allianz Stadium di Torino. Come riportato dall’ANSA, il comitato esecutivo UEFA, che si è riunito oggi a Nyon, ha scelto Torino come location per l’evento dell’anno del calcio femminile del 2022. Al momento le bianconere non sono tra le favorite per la Champions, ma in un paio di stagioni la dimensione europea della Juventus Women potrebbe crescere, e la possibilità di giocare una finale in casa non potrà che essere uno stimolo ulteriore.

