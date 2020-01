Cellino: “Tonali? Mai ricevuto offerte per lui”

TORINO- Tra gli obiettivi della Juventus per la prossima stagione sembrerebbe esserci anche Sandro Tonali, rivelazione di quest’anno con il suo Brescia. Il ragazzo classe 2000 si sta confermando anche in massima serie e i bianconeri potrebbero presto presentare una prima offerta. Offerta che, secondo quanto dichiarato dal presidente bresciano Massimo Cellino non c’è ancora stata da parte di nessun club. Queste, infatti, le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Il telefono non sta squillando per Tonali e io, da parte mia, non ho mai risposto per lui…”.