Ceferin: “Juventus-Lione si svolgerà come previsto”

TORINO – Nel giro di pochi giorni sarà nuovamente tempo di Champions League per la Juventus, chiamata a ribaltare il risultato di 1-0 subito a Lione. Tuttavia, sulle modalità di svolgimento, oltre che sullo svolgimento stesso, della gara c’è più di un dubbio. L’emergenza Coronavirus, che ha già portato al rinvio di diverse partite di campionato e di Coppa Italia, potrebbe far saltare anche il match di Champions League. Secondo il numero uno dell’UEFA, Alexander Ceferin, non sarà così. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Siamo al corrente della situazione e costantemente informati. Le gare di ritorno degli ottavi si svolgeranno nei modi inizialmente previsti”.

