TORINO- Franco Causio, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sulle polemiche che stanno condizionando i giorni successivi a Juventus-Fiorentina: “Quando qualcuno vuole esprimere la propria opinione deve sempre usare i toni giusti. Si può discutere del secondo rigore, ma non si può mettere in discussione la vittoria della Juve. I bianconeri hanno meritato, a prescindere dagli episodi. Le cose vanno dette in un certo modo”.