Causio lancia la CF7: “Nasce il nuovo progetto calcistico destinato a far sognare tutti i ragazzi”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Franco Causio ha annunciato attraverso il suo account social, la nascita di un progetto che prevede la formazione di una nuova scuola calcio, da lui denominata la: “CF7”, affiliata sia all’Udinese e con la collaborazione dell’Ancona Calcio, ma soprattutto della Juventus. Di seguito il post dell’ex calciatore.

“Nasce il nuovo progetto calcistico destinato a far sognare tutti i ragazzi friulani innamorati della Juve. Crediamo fortemente a questo progetto grazie alla collaborazione con l’Ancona Calcio, alla società Udinese dilettantistica che, primeggia a livello giovanile in tutto il territorio nazionale. Grazie alla loro qualità, serietà e professionalità, siamo riusciti ad entrare a far parte di una delle poche selezionate società, scuola calcio Juventus, diventando così una società satellite-Udinese”.