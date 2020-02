Causio: “Inter e Lazio possono dire la loro contro la Juve”

TORINO- Franco Causio, intervistato dai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, ha parlato della lotta scudetto, che al momento vede impegnate Juve, Inter e Lazio: “Se Sanchez torna in condizione l’Inter può dire la sua contro Juve e Lazio. Il cileno, contro l’Udinese, ha creato superiorità nell’uno contro uno e ha cambiato completamente la partita. E poi c’è Conte in panchina, un allenatore che trasmette una grande carica. Quando vinci gare complicate come quella di ieri, significa che sei diventato forte”.