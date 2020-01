Castrovilli, tre big italiane sulle sue tracce

TORINO- Nonostante la stagione non proprio esaltante vissuta fin qui dalla Fiorentina, Gaetano Castrovilli è sicuramente uno dei giocatori che meglio sta figurando nella rosa del club viola. Il ragazzo, alla sua prima stagione in Serie A, ha attirato su di se gli interessi di diversi top club, tra cui la Juventus, da sempre interessata ai giovani talenti italiani. Il club bianconero, però, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, dovrà fare i conti con la concorrenza di altre due big italiane: Inter e Roma. Le due squadre, infatti, sarebbero pronte a fare follie per mettere le mani sull’ex Cremonese.