TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus ha intenzione di aggiungere nuovi talenti azzurri alla propria rosa. I bianconeri guardano soprattutto in casa Fiorentina dove, oltre a Chiesa, piace anche il centrocampista Gaetano Castrovilli, rivelazione della squadra viola in questo girone d’andata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, anche Inter e, soprattutto, Psg sarebbero sulle tracce del giovane classe 1997.