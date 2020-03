Carnevali (ad Sassuolo): “Juve-Inter? Gare a porte chiuse non sono una bella immagine, ma serve chiarezza”

TORINO- L’ad del Sassuolo Carnevali, ai microfoni di Radio Rai, ha parlato del rinvio di alcune partite di Serie A: “Situazione di confusione, c’è bisogno della massima serietà da parte di tutti. Prima di tutto va tutelata la salute, ma tante società non ritengono giusto il comportamento tenuto dalla Lega. Juve-Inter? Trasmettere una partita a porte chiuse non è una bella immagine per promuovere il calcio italiano. Ma nel nostro campionato serve rispetto per tutti. Inter? Non vediamo l’ora di giocare la settimana prossima. L’importante è però fare chiarezza fin da subito, non possiamo rimanere con i dubbi come fatto in questi giorni. Noi contro l’Inter vogliamo giocare, sia che ci sia il pubblico sia che non ci sia, ma ciò che conta è dare continuità, altrimenti sospendiamo il campionato, visto che non ci saranno neanche più le date per recuperare le partite”.

