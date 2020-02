Carnevale, il figlio di Pepe si traveste da…calciatore della Juve

TORINO- Una grande storia d’amore quella tra Simone Pepe e la Juventus, nonostante la tanta sfortuna che, tramite infortuni, ha accompagnato il giocatore nella sua avventura torinese. L’ex numero 7, però, non ha mai dimenticato i colori bianconeri e ha trasmesso la stessa passione al figlio, come si può vedere dal suo ultimo post su Instagram. Per la festa di Carnevale a scuola, infatti, tra un Hulk e uno Spiderman, compare anche un bimbo vestito da calciatore della Juve. E Pepe, a giudicare dal suo commento, è apparso molto divertito: “Lui così”: