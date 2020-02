Capello: “Situazione City? Io ne so qualcosa di titoli revocati”

TORINO- La situazione in casa Manchester City sta tenendo con il fiato sospeso gli appassionati di calcio. Uno dei club più importanti d’Europa, infatti, rischia di venire escluso dalle prossime due edizioni della Champions, oltre a vedersi revocare i titoli di campione d’Inghilterra vinti negli ultimi anni. Una situazione che ha trovato la pronta risposta di Fabio Capello che, a margine dei Laureus Sports di Berlino, ha così dichiarato: “Io ne so qualcosa di titoli revocati con la Juventus. Bisogna attendere per capire cosa accadrà, ma per loro è solo una questione di soldi…”.

