Capello: “Playoff? Ribaltano tutto un campionato. Probabilmente non assegnerei lo scudetto”

TORINO- Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex mister bianconero Fabio Capello ha parlato del futuro del campionato: “La classifica di ora non accontenta nessuno, perché ci sono squadre che magari hanno giocato partite difficili e ne dovrebbero giocare altre sulla carta più facili. Playoff? Ribalta tutto il modo di pensare di un campionato. Probabilmente non assegnerei lo scudetto. Per quanto riguarda, invece, Champions ed Europa League, le assegnerei in base alla classifica maturata, anche se poi c’è il problema della retrocessione. In quel caso si potrebbe ricorrere ai playout”.

