Capello: “Juve senza aggressività, si è svegliata troppo tardi”

TORINO- Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex allenatore bianconero Fabio Capello ha commentato il ko della Juve a Lione: “Giocati 70 minuti senza ritmo, senza aggressività. Non ho visto tiri in porta da parte della Juve, ha sofferto la determinazione dei francesi e non è riuscita a far girare il pallone come voleva Sarri. Non si può essere messi così male poi come nell’azione del gol preso. La squadra ha molte colpe, si è svegliata solamente quando era ormai troppo tardi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<