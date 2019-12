Capello: “Juve e Inter hanno qualcosa in più. Ibra? Ho tirato io fuori le sue qualità”

TORINO- Fabio Capello, in un’intervista concessa ai microfoni di Dribbling, ha parlato della lotta scudetto e del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic: “Juve e Inter sono attrezzate per la vittoria, hanno qualcosa nel DNA che le spinge a cercare sempre il massimo. Anche le romane stanno facendo molto bene, la Lazio in particolare non ha paura di giocarsela. Le altre due, però, hanno qualcosa in più della concorrenza. Ibrahimovic? Quando arrivò la prima volta in Italia faceva fatica ad emergere. Fui io a tirare fuori le sue qualità”.