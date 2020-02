Capello: “Juve con qualche difficoltà, campionato incerto fino all’ultimo”

TORINO- Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la situazione in campionato della Juve: “I rivali si sono avvicinati anche perchè i bianconeri hanno dieci punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Competitrici agguerrite, che hanno saputo sfruttare i problemi avuti dalla squadra di Sarri fin qui. La Lazio è una sorpresa, mentre l’Inter ha momenti da top club e momenti in cui si perde. Sarà comunque una lotta incerta fino all’ultimo momento, ogni punto potrà essere quello decisivo”.

