Capello: “Anastasi era un uomo sincero, sono stato fortunato a giocare con lui”

TORINO- Presente quest’oggi alle esequie di Pietro Anastasi, Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sull’amico da poco scomparso: “Quando sono arrivato alla Juve lui era ancora giovane, ma già aveva una grande importanza all’interno dello spogliatoio. Pietro era un attaccante capace di svariare su tutto il fronte, ma soprattutto era un uomo sincero. Una persona seria, un grande padre di famiglia. Il simbolo per chi, in quegli anni, si trasferiva dal sud al nord. Mi sento fortunato ad aver avuto la possibilità di giocare con lui in bianconero e in Nazionale”.