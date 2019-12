Cannavaro: “Ronaldo è straordinario, giusto mettere in campo il tridente. Sarri uno dei migliori allenatori italiani”

TORINO- Fabio Cannavaro, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla situazione attuale in casa Juventus: “Avrebbero bisogno solamente di organizzare meglio la difesa, poi sono a posto. Ormai, nel calcio di oggi, la miglior difesa è però l’attacco e quando hai a disposizione gente come Dybala, Higuain e Ronaldo è giusto metterli in campo insieme. Cr7 è straordinario, un esempio per tutti gli altri calciatori. Forse non ha più il passo dei giorni migliori, ma sta segnando quasi un gol a partita. Si è adeguato ai ritmi moderni e i risultati che sta ottenendo sono eccezionali. Sarri? Da lui ci si aspetta sempre tanto, perchè incuriosisce il suo modo di intendere il calcio. È uno dei migliori allenatori italiani in circolazione”.