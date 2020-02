Candreva: “Vogliamo giocarcela fino in fondo”

TORINO – La Juventus e i rivali nerazzurri non erano così vicini in classifica da anni. Il derby d’Italia quest’anno potrebbe essere la vera sfida per lo Scudetto. Di questo ha parlato Antonio Candreva, esterno nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport: “Ci meritiamo di stare dove stiamo per il duro lavoro che stiamo facendo da questa estate. Vogliamo giocarcela in tutte le competizioni fino al termine della stagione. La filosofia, però, è solo una: affrontare al meglio una partita alla volta”.

