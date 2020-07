TORINO – Giovanni Simeone, giocatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di ESPN Argentina: “Higuain è il mio modello, in area di rigore mi piacciono i suoi movimenti. Ecco perché guardo sempre le partite della Juve, per studiarlo. Il futuro? Mi piacerebbe giocare nell’Atletico Madrid, è il mio obiettivo da quand’ero piccolo. Mi piacerebbe andare lì anche se un giorno non l’allenasse più mio padre”.

