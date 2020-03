TORINO – Roberto Burioni, noto medico e virologo, ha parlato, esprimendosi attraverso il suo profilo Twitter.

Il medico ha detto la sua sulla possibilità che Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, venga giocata a porte aperte: “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini.”

