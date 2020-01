TORINO – La vittoria della Juventus per 4-0 contro l’Udinese di ieri sera ha visto anche il ritorno in campo di Federico Bernardeschi.

Il giocatore italiano è stato provato come mezz’ala da Maurizio Sarri, ed ha disputato una grande partita, procurandosi anche il rigore trasformato poi da Paulo Dybala. Il percorso per l’adattamento al nuovo ruolo dovrebbe essere ancora lungo, come affermato da Sarri, ma il giocatore sembra comunque in ottima salute.