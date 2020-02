TORINO – Archiviata la sconfitta di sabato sera contro il Verona, la Juventus ha iniziato a preparare la sfida in programma giovedì contro il Milan.

Per la semifinale di Coppa Italia, i bianconeri giocheranno contro gli uomini di Pioli, la prima delle due sfide per decidere la finalista. Giovedì si dovrebbe rivedere tra i pali Gianluigi Buffon, con Rugani in difesa e Dybala in attacco.