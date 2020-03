Buffon, si va verso il rinnovo annuale

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha bloccato la situazione rinnovi in casa Juventus. Nelle prossime settimane, però, il club riprenderà questi discorsi, a cominciare da quello riguardante Gigi Buffon, che al momento non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le prestazioni del numero 77 avrebbero convinto la dirigenza bianconera, pronta a prolungare il suo contratto per un’ulteriore annata.

