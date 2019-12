Buffon, si pensa ad un rinnovo annuale

TORINO- Scendendo in campo contro la Sampdoria, anche a causa dell’infortunio di Wojciech Szczesny, Gigi Buffon taglierà il traguardo delle 647 presenze in serie A, eguagliando il record di Paolo Maldini. Il numero 77 bianconero, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e, per questo, starebbe pensando ad un rinnovo annuale. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Juventus vorrebbe prolungare di un altro anno l’accordo con il portierone, ritenuto importante uomo spogliatoio e affidabile alternativa. Un altro capitolo del matrimonio tra Buffon e le Vecchia Signora potrebbe quindi presto essere scritto.