Buffon posta con Szczesny: “Compagni, colleghi, amici!”

TORINO- Dopo aver abdicato per qualche giornata a causa di un problema al petto, Wojciech Szczesny è pronto a riprendere il suo posto tra i pali della Juventus. L’estremo difensore polacco, comunque, è stato ben sostituito da Gigi Buffon, che in questo periodo ha avuto modo di raggiungere Maldini in testa alla classifica di presenze in serie A. Il numero 77, però, è ben cosciente del suo ruolo di secondo portiere e, come dimostrato dal suo ultimo post su Instagram, non sembra avere alcun problema a cedere nuovamente il posto da titolare all’ex Roma, descritto come “Compagno, collega, amico”: