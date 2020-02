Buffon, non si scarta l’ipotesi rinnovo

TORINO- Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Wojciech Szcesny, che resterà alla Juventus almeno fino all’estate del 2024. Attestato di stima per il polacco che, molto presto, potrebbe essere imitato da Gigi Buffon. Il portierone bianconero, tornato a Torino in estate dopo l’annata passata al Psg, non sembra avere intenzione di smettere nonostante le 42 primavere ormai raggiunte. Non si esclude, quindi, un ulteriore rinnovo annuale.

